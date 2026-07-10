



В городе Волжском Волгоградской области 18-летний спортсмен готовится ответить перед судом за убийство прохожего. Прокуратура утвердила обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным предварительного следствия, трагедия разыгралась в Волжском на остановке общественного транспорта по ул. Мира ночью 6 сентября 2025 года. Обвиняемый, направляясь домой, заметил потасовку с участием 42-летнего мужчины и знакомых подростков. Владея приемами единоборств, на тот момент 17-летний спортсмен решил отработать пару приемов на прохожем.

– Молодой человек нанес 42-летнему прохожему удар рукой по голове. От удара мужчина отшатнулся и закрыл лицо руками, защищаясь от фигуранта, которого в тот момент пыталась успокоить подруга пострадавшего. Между тем молодой человек, применяя значительную физическую силу, нанес мужчине удар по голове левой ногой, от которого потерпевший упал на землю, – говорится в материалах уголовного дела.

После этого молодчик сбежал с места происшествия, а 42-летнего мужчину повела в сторону дома его подруга. Спустя 12 дней волжанин скончался в больнице.

– На первоначальном этапе расследования фигурант отрицал факт причинения телесных повреждений потерпевшему, утверждая, что удар ногой не достиг своей цели. Между тем его версия была опровергнута собранными по уголовному делу доказательствами, в том числе показаниями свидетелей и записью с камер видеонаблюдения. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Волжский городской суд Волгоградской области, – сообщили в прокуратуре региона 10 июля.

Сейчас 18-летний находится в СИЗО. Там же он будет оставаться и во время судебного следствия. В качестве максимального наказания за убийство прохожего, с которым он не был знаком, ему грозит до 15 лет в колонии строгого ежима.