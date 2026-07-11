



Организатор астроклуба в Волгограде Кирилл Егоров сумел сфотографировать удивительное и по-настоящему редкое астрономическое событие, которое многие фанаты космоса называют одним из самых ожидаемых и зрелищных событий лета.

Сегодняшней ночью яркий «серп» Луны постепенно закрыл звездные скопления Плеяды, а вскоре оно вновь появились из-за неосвещенной части лунного диска.

– С 2025 года Луна регулярно заходит в самую гущу плеяд, но для Волгограда большинство этих «заходов» в звездное скопление были неудачными – то у нас был день, то непогода, то Луна была освещена намного сильнее, а, значит, затмевала собою звезды, – рассказывает бывший лектор волгоградского планетария, основатель астроклуба Кирилл Егоров. – И вот наконец все сложилась в почти идеальную картинку!





Отметим, что Плеяды являются одним из самых ярких звездных скоплений. Известные еще с древности, они видна даже невооруженным глазом.





Фото Кирилла Егорова