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Общество

Удивительное соприкосновение Луны и звезд показал волгоградский астроном

Общество 11.07.2026 16:18
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11.07.2026 16:18


Организатор астроклуба в Волгограде Кирилл Егоров сумел сфотографировать удивительное и по-настоящему редкое астрономическое событие, которое многие фанаты космоса называют одним из самых ожидаемых и зрелищных событий лета. 

Сегодняшней ночью яркий «серп» Луны постепенно закрыл звездные скопления Плеяды, а вскоре оно вновь появились из-за неосвещенной части лунного диска.

С 2025 года Луна регулярно заходит в самую гущу плеяд, но для Волгограда большинство этих «заходов» в звездное скопление были неудачными – то у нас был день, то непогода, то Луна была освещена намного сильнее, а, значит, затмевала собою звезды, – рассказывает бывший лектор волгоградского планетария, основатель астроклуба Кирилл Егоров. – И вот наконец все сложилась в почти идеальную картинку!


Отметим, что Плеяды являются одним из самых ярких звездных скоплений. Известные еще с древности, они видна даже невооруженным глазом.


Фото Кирилла Егорова

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