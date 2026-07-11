В России не планируют вводить официальный выходной 31 декабря





В России не планируют закреплять за 31 декабря официальный статус нерабочего дня, сообщил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков.

– Введение дополнительного дня – это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней, – цитируют РИА Новости главу ведомства. – Я думаю, что на этом этапе в этом нет необходимости, с учетом того, что у нас гибкое законодательство, позволяющее выходные дни двигать в соответствии с нормой.

Антон Котяков также заявил, что Минтруд подготовил постановление с утвержденным календарем праздничных выходных на следующий год. Подписание документа планируется в ближайшее время. По проекту в 2027 году россиян ждут очередные длинные новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027 года.

Фото Павла Мирошкина