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Общество

В Волгограде вновь прозвучал сигнал воздушной угрозы из-за ракет ВСУ

Общество 12.07.2026 07:14
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12.07.2026 07:14


В Волгограде на фоне объявленной в регионе ракетной опасности включили сирены ГО и ЧС в ночь с 11 на 12 июля. Как сообщает ИА «Высота 102», звуки, напоминающие о необходимости укрыться в заглубленных помещениях, услышали жители всех районов региональной столицы.

От Министерства обороны РФ и официальных ведомств на текущий момент уточняющей информации не поступало. Аэропорт Волгограда осуществляет работу в штатном режиме. 

Отметим минувшей ночью в регионе действовали сразу две опасности - беспилотная и ракетная опасности. Ракетная опасность продлилась чуть более получаса – с 01:30 до 02:05. Беспилотная же опасность действовала чуть более четырех часов – с 00:42 до 05:02.

Изображение создано при помощи ИИ

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