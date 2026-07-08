Виноделы съедутся на Волгоград Арену 24 июля

На Волгоград Арене 24–25 июля 2026 года пройдёт VI фестиваль российского виноделия и винной культуры «Волга-Дон Вин Фест». Как сообщили в областном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК, мероприятие является крупнейшим на Юге России и ежегодно собирает производителей, экспертов отрасли, представителей гастрономического и туристического бизнеса, а также ценителей этих напитков. Организаторы ожидают участие более 60 виноделен из разных регионов страны.