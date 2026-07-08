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Расследования

Виноделы съедутся на Волгоград Арену 24 июля

Расследования 08.07.2026 13:51
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08.07.2026 13:51


На Волгоград Арене 24–25 июля 2026 года пройдёт VI фестиваль российского виноделия и винной культуры «Волга-Дон Вин Фест». Как сообщили в областном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК, мероприятие является крупнейшим на Юге России и ежегодно собирает производителей, экспертов отрасли, представителей гастрономического и туристического бизнеса, а также ценителей этих напитков.  Организаторы ожидают участие более 60 виноделен из разных регионов страны.

Гостям фестиваля представится возможность познакомиться с продукцией известных хозяйств, а также оценить потенциал молодых винодельческих проектов. В программе - дегустация, мастер-классы и встречи с известными виноделами и экспертами. 

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