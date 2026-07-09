Суд арестовал поджегшего девушку волгогоградца





Подозреваемый в поджоге волгоградки заключен под стражу до 7 сентября. Такое решение принял сегодня, 9 июля, Тракторозаводский районный суд.

Напомним, жуткая история произошла утром 5 июля. Около подъезда многоквартирного дома 35-летний мужчина вылил на голову ранее незнакомой ему девушки флакон со спиртосодержащей жидкостью и поджег ее зажигалкой. Все произошло во время употребления алкоголя из-за вспыхнувшей ссоры.

Тело девушки вспыхнуло в одно мгновение. А поджигатель ретировался. Помощь несчастной оказали случайные прохожие.

Девушка получила ожоги I-II-III степени головы, шеи, туловища, верхних конечностей, площадью 32%, у нее диагностирован ожоговый шок III степени. Пострадавшая находится в реанимации.

В этот же день Ренат А. был задержан по подозрению в совершении указанного преступления, ему предъявлено обвинение. Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в законную силу не вступило, уточнили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Фото пресс-службы Тракторозаводского районного суда



