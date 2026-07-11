



Фестиваль триатлона, прошедший в Железногорске (Красноярский край), стал по-настоящему масштабным состязательным праздником: на старт вышли несколько сотен спортсменов – от профессионалов до ветеранов, от юных дебютантов до опытных мастеров. Соревнования развернулись на базе спорткомплекса «Радуга» в районе Городского пляжа на Кантатском водохранилище.

Программа Фестиваля включала две дисциплины – спринт-триатлон и акватлон. В рамках турнира состоялись этапы Кубка России среди элитных спортсменов, а также Всероссийские юношеско-юниорские соревнования.





Яркой страницей Фестиваля стало выступление 16‑летней Виктории Гориной – воспитанницы Государственного автономного учреждения Волгоградской области Центр спортивной подготовки «Олимп». Спортсменка продемонстрировала разностороннюю подготовку, выступив сразу в нескольких турнирах. На этапе Кубка России среди взрослых Виктория заняла 5‑е место – результат, который подчёркивает её конкурентоспособность на высоком уровне.

В акватлоне среди девушек 15–17 лет Виктория одержала уверенную победу. На дистанции, состоявшей из двух беговых отрезков по 1250 метров и заплыва на 500 метров, она сохранила лидерство на всех этапах. На финише спортсменка опередила ближайшую соперницу из Новосибирска на 48 секунд, не оставив сомнений в своём превосходстве.

Виктория тренируется под руководством своих родителей – Михаила и Галины Гориных. Её выступления на Фестивале в Железногорске подчёркивают стабильную форму и готовность бороться за медали на всероссийской арене.

Александр Веселовский

Фото: ГАУ ВО ЦСП «Олимп»