Минобороны: над территорией России уничтожено 349 украинских БПЛА





В ночь с 11 на 12 июля ВСУ вновь предприняли попытку массированного воздушного удара по регионам России. Атака отражалась подразделениями Минобороны России.

- С 20:00 11 июля до 7:00 12 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - уточнили в военном ведомстве.

В общей сложности налёту подверглись 16 регионов. В их числе: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Самарская, Ростовская, Саратовская, Смоленская, Ульяновская, Тульская области, а также Краснодарский край, Московский регион, Крым. Часть смертоносных аппаратов была перехвачена над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Отметим, минувшей ночью в регионе действовали сразу две опасности - беспилотная и ракетная опасности. Ракетная опасность продлилась чуть более получаса – с 01:30 до 02:05. Беспилотная же опасность действовала чуть более четырех часов – с 00:42 до 05:02.

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