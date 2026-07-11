Платные парковки в Волжском планируют обустроить уже к концу лета





Платные парковки в центре Волжского планируют оборудовать уже к концу августа. На их обустройство в городе-спутнике потратят более четырех с половиной миллионов рублей.

– Муниципалитет приступает к обустройству платных парковочных мест, – пишут авторы сообщества «Мне не все равно. Волжский». – Работы на шести участках – площади Комсомольской, улицах Фонтанная и Энгельса, на проспекте Ленина и на парковке у Гаштета – завершатся к концу августа.

За час в зоне платной парковки водителям легковушек придется заплатить 50 рублей. В Волгограде, напомним, назначенная мэрией цена ниже на 10 рублей.

Оплата на месте будет производиться через приложение, СМС, терминал или СБП. Первые 15 минут будут для волжан бесплатными. Без оплаты участки с синей разметкой смогут занимать ветераны ВОВ и боевых действий, инвалиды I-III группы, многодетные семьи, участники СВО и их семьи, владельцы электромобилей и представители экстренных служб. Корреспонденты ИА «Высота 102» задали уточняющие вопросы пресс-службе администрации, однако на момент публикации ответа не поступало.

Расширение зоны платных парковок продолжается и в Волгограде. Однако в начале лета чиновникам пришлось взять вынужденную паузу – из-за массовых возмущений горожан запуск новой волны платных участков в Центральном и Дзержинском районе отложили на неопределенный срок.

Не так давно волгоградские общественники получили возможность задать неудобные вопросы авторам карты платной парковки. На этой же встрече представители департамента городского хозяйства объявили о возможном введении льготных абонементов для волгоградцев, чьи дома попали в зону ограничений.

Фото из архива V102.ru