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Общество

В Волгограде ООО «Империя» поставили «черную метку» за срыв госконтракта

Общество 11.07.2026 17:18
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11.07.2026 17:18


В Волгограде общество с ограниченной ответственностью «Империя» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом для подобной «метки» стало неисполнение условий госконтракта.

С жалобой на организацию, которая сорвала все сроки при выполнении проектно-сметной документации перед началом капремонта и не прошла экспертизу, в антимонопольную службу обратились сотрудники Ленинской центральной районной больницы.

В УФАС не сумевшего уложиться в сроки подрядчика внесли в «черный список». Однако в самом ООО «Империя» с подобным решением не согласились. Обратившись в суд, представители компании, впрочем, не нашли поддержки. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд признал решение волгоградских антимонопольщиков законным.

Связаться с сотрудниками или руководством организации корреспондентам ИА «Высота 102» не удалось. На звонки редакции в обществе с ограниченной ответственностью ответили молчанием.

Фото Павла Мирошкина 

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