



В Волгограде общество с ограниченной ответственностью «Империя» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом для подобной «метки» стало неисполнение условий госконтракта.

С жалобой на организацию, которая сорвала все сроки при выполнении проектно-сметной документации перед началом капремонта и не прошла экспертизу, в антимонопольную службу обратились сотрудники Ленинской центральной районной больницы.

В УФАС не сумевшего уложиться в сроки подрядчика внесли в «черный список». Однако в самом ООО «Империя» с подобным решением не согласились. Обратившись в суд, представители компании, впрочем, не нашли поддержки. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд признал решение волгоградских антимонопольщиков законным.

Связаться с сотрудниками или руководством организации корреспондентам ИА «Высота 102» не удалось. На звонки редакции в обществе с ограниченной ответственностью ответили молчанием.

Фото Павла Мирошкина