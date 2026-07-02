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Федеральные новости

Минюст: участникам СВО упростили получение юрпомощи

Федеральные новости 02.07.2026 13:02
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02.07.2026 13:02


Для участников специальной военной операции и многодетных семей в России упростили получение бесплатной юридической помощи через систему «ФГИС». Об этом сообщил ТАСС замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын. 

– Также для сокращения затрат на подтверждение категории в системе уже запущен функционал автоматической верификации статуса для двух наиболее приоритетных категорий граждан – многодетных семей и участников специальной военной операции. Системе больше не нужны отдельные справки: подтверждение права на бесплатную помощь происходит автоматически, – пояснил замминистра юстиции. 

По его словам в дальнейшем верификация на платформе будет вводиться в отношении других категорий граждан.  

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