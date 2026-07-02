Минюст: участникам СВО упростили получение юрпомощи





Для участников специальной военной операции и многодетных семей в России упростили получение бесплатной юридической помощи через систему «ФГИС». Об этом сообщил ТАСС замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын.

– Также для сокращения затрат на подтверждение категории в системе уже запущен функционал автоматической верификации статуса для двух наиболее приоритетных категорий граждан – многодетных семей и участников специальной военной операции. Системе больше не нужны отдельные справки: подтверждение права на бесплатную помощь происходит автоматически, – пояснил замминистра юстиции.

По его словам в дальнейшем верификация на платформе будет вводиться в отношении других категорий граждан.