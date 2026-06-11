Александр Коротков покидает «Ротор» и переходит в «Урал»





Защитник Александр Коротков завершил выступления за волгоградский «Ротор» и продолжит карьеру в екатеринбургском «Урале».

За время в «Роторе» футболист провёл 22 матча, в которых отметился 1 голом и 4 голевыми передачами.

26‑летний уроженец Санкт‑Петербурга – воспитанник академии «Зенита». На протяжении карьеры Коротков выступал за «Зенит‑2», московские «Родину» и «Велес», владикавказскую «Аланию» и тульский «Арсенал». Основная специализация игрока – правый защитник, при этом он способен закрыть и ряд других позиций в обороне.

Коротков зарекомендовал себя как надёжный игрок оборонительной линии: его сильная сторона – стабильность, грамотная игра на втором этаже, умение читать эпизоды и своевременно подстраховывать партнёров. Четыре результативные передачи – показатель того, что футболист не замыкался исключительно на чисто защитных функциях, а старался быть полезным и в построении атак.

Причины ухода игрока из «Ротора» официально связаны с истечением срока контракта. Для «Ротора», который в последние сезоны делает ставку на баланс опыта и молодости, уход Короткова – это плановая ротация состава, часть стратегии по обновлению обоймы игроков.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»