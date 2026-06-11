В Камышине в день 99-летия почтили память ветерана Ивана Тимощенко





Власти Камышина почтили память почётного жителя города, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Тимощенко. 10 июня фронтовику исполнилось бы 99 лет.

- Иван Степанович родился в 1927 году в селе Ново-Георгиевка Балыклейского района Сталинградской области в крестьянской многодетной семье. 10 ноября 1944 г. был призван на военную службу. Воевал на Западной Украине в составе 64-го учебного стрелкового полка во вновь сформированном Львовском военном округе. Принимал участие в боевых операциях по ликвидации бандформирований в Карпатах, - сообщили в мэрии.

После окончания войны ветеран решил связать свою жизнь с защитой родины. С 1945 года был переведён в военный трибунал 43-й гвардейской воздушной армии. После окончания офицерских курсов с 1951 по 1957 года служил в 98-м отдельном батальоне аэродромно-технического обеспечения 84-го отдельного тяжелого бомбардировочного авиакорпуса дальней авиации. С 1957 по 1989 года офицер служил в органах МВД СССР, обеспечивая работу исправительных учреждений. Ивана Степановича не стало в сентябре 2025 года.

Фото: администрация Камышина