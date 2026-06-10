Умный пас и точный бросок: «Динамо‑Синара» подписывает Зурету





Волгоградское «Динамо‑Синара» официально объявило о подписании контракта с Зуретой Коблевой – опытным игроком и одним из самых результативных снайперов в истории майкопского АГУ‑«Адыиф». С нового сезона гандболистка будет защищать бело-голубые цвета и добавит команде вариативности в атаке.

Коблева выступает на позиции разыгрывающей – а значит, способна не только сама поражать ворота, но и грамотно дирижировать действиями партнёров. Её статистика в чемпионате 2025-2026 годов наглядно демонстрирует уровень: за 30 игр в составе адыгейской команды спортсменка забросила 90 мячей и отдала 113 голевых передач. Такой баланс между личной результативностью и умением вовлекать в игру других – редкое и ценное качество для любой команды.

В АГУ‑«Адыиф» Коблева была не просто важным звеном, а одним из лидеров коллектива. Вместе с Валерией Вайкум и Еленой Смирновой она входила в тройку игроков, получавших наибольшее количество игрового времени, – это говорит о доверии тренерского штаба и высокой нагрузке, которую Зурета стабильно выдерживала. Статус многолетнего лидера и одного из лучших снайперов клуба лишь подчёркивает масштаб её вклада в успехи адыгейской команды.

Теперь этот опыт предстоит конвертировать в победы уже в составе «Динамо‑Синары». В Волгограде рассчитывают, что умение Коблевой брать на себя ответственность в решающие моменты и вести за собой партнёров станет важным фактором в достижении амбициозных целей на предстоящий сезон.

Болельщики «Динамо‑Синары» уже готовы встретить новую героиню: трибуны ждут от Зуреты ярких эпизодов, точных передач и тех самых решающих мячей.

Александр Веселовский

Фото: ГК «Адыиф»