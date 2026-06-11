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Общество

В Волгограде локально истребили всех комаров и мошек

Общество 11.06.2026 11:43
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11.06.2026 11:43


Сегодня, 11 июня, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда прошла обработка территории от комаров и мошки. Как рассказали в пресс-службе парка, специалисты использовали современные микробиологические и инсектицидные средства от кровососущих насекомых, которые безвредны для человека, собак и птиц.

Обработали в парке поляны и территории с наибольшим скоплением людей – площадку для кинопоказов, поляну возле главной сцены, зеленую территорию возле детских аттракционов и экстрим-объект «Русские горки». На втором этапе будут обработаны остальные пространства.  

Работы проводятся в утреннее время для безопасности посетителей и животных. При необходимости обработку поведут повторно.

В начале мая на территории ЦПКиО и парка «Дружба» была выполнена акарицидная обработка от клещей на всех зеленых зонах и полянах для пикников.

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