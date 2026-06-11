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Экономика

В УФНС рассказали, на чем чаще всего зарабатывают самозанятые волгоградцы

Экономика 11.06.2026 11:29
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11.06.2026 11:29


В Волгоградской области продолжает расти количество самозанятых. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном Управлении ФНС России, на сегодня специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» применяют более 235 тысяч волгоградцев. С начала года количество самозанятых в Волгограде и области выросло на 5%.

– В регионе данный специальный налоговый режим введен с 2020 года. За это время суммарный доход достиг 110 млрд рублей, сумма налога, уплаченная самозанятыми в бюджет, составила порядка 4 млрд рублей, – уточняют в волгоградском УФНС. – Данный налоговый режим позволяет официально вести свой небольшой бизнес или осуществлять подработку, совмещая ее с основной работой.

Специалисты налоговой службы напоминают, что самозанятые не являются плательщиками НДФЛ, а уплачивают налог с доходов по льготным процентным ставкам: 4% – при расчетах с физлицами, 6% – при расчетах с ИП и организациями.

Наиболее популярными видами деятельности самозанятых Волгоградской области являются: 

  • строительные и ремонтные работы, 
  • косметические услуги, 
  • транспортные услуги (услуги такси, перевозка грузов).

Применять данный режим могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют свою деятельность самостоятельно или реализуют товары собственного производства; не имеют работодателя и наемных работников; получают доход не более 2,4 млн в год; осуществляют вид деятельности, который не попадает в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

– Основными преимуществами налогового режима являются полная автоматизация режима в мобильном приложении «Мой налог», простая регистрация без личного посещения налогового органа, отсутствие налоговой отчетности – учет доходов ведется в приложении, налог к уплате исчисляется автоматически в приложении; не требуется покупка и регистрация ККТ, чек формируется в приложении, – перечисляют в налоговой.

Для впервые зарегистрированных самозанятых действует налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей (ставка с 4% уменьшается до 3%, ставка с 6% уменьшается до 4%). Кроме того, самозанятые не обязаны уплачивать страховые взносы, есть возможность официально подтвердить полученные доходы справкой.

Самый удобный и простой способ стать налогоплательщиком налога на профессиональный доход – зарегистрироваться в мобильном приложении ФНС России «Мой налог» по паспорту, через доступ к Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц или учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг .

С другими способами регистрации и подробной информацией о режиме налогообложения для самозанятых можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе «Налог на профессиональный доход».

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