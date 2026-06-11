



В Волгоградской области всего за 10 дней – с 1 по 10 июня – возбудили 16 уголовных дела по факту незаконной миграции. По информации ГУ МВД России, таковы итоги первого этапа федеральной комплексной профилактической операции «Нелегал – 2026». В проверочных мероприятиях принимали совместно участие сотрудники региональной полиции, Федеральной службы безопасности, Росгвардии.

– По результатам операции пресечены несколько каналов незаконной миграции, в следствии чего возбуждено два уголовных дела по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», – сообщили в региональном Главке полиции. – Еще 14 уголовных дел возбуждено по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

22 жителя Волгоградской области, по информации силовиков, пойманы на оказании содействия незаконной миграции в регионе. Кроме этого, оперативно было прекращено гражданство Российской Федерации трем лицам.

– 61 иностранец незаконно находился на территории страны. В Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Волгограду помещено 40 человек. Подвергнуто выдворению 18 мигрантов, – продолжают в полиции.

Всего за 10 дней правоохранители Волгоградской области составили 625 административных материалов.

Как сообщает ИА «Высота 102», на этом рейды с участием ФСБ, МВД и Росгвардии не прекратятся. Основная цель подобных профилактических мероприятий – предотвращение тяжких преступлений на территории Волгоградской области и своевременное выявление лиц, склонных к их совершению.

Напомним, что иностранные граждане на территории России неоднократно становились организаторами и непосредственными исполнителями терактов. Один из примеров – трагедия в столичном «Крокусе».

В ближайшее время проверка мест скопления иностранных граждан в Волгоградском регионе продолжится.

Фото: сгенерировано ИИ