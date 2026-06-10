Минцифры: Roblox разблокировали

Сегодня, 10 июня, в Минцифры официально подтвердили снятие всех ограничений с игрового онлайн-сервиса Roblox. Это стало возможным после того, как компания исполнила все требования российского законодательства.

- Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России, - констатировали Минцифры.

Ранее были претензии к площадке, которые касались защиты несовершеннолетних пользователей игры. Компания ввела механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам, а также заверила, что будет бороться с нежелательным контентом.

Фото из архива V102.RU

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