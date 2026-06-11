



10 июня в Красноармейском районе Волгограда произошла жуткая авария с участием двух автомобилей. Во второй половине дня легковушка на полном ходу протаранила иномарку.

- В 12:40 18-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2110», напротив дома №16 по ул. Караванной совершил столкновение с автомашиной Ford Focus, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным кадрам, иномарка пыталась избежать столкновения, в результате ей удар пришёлся в бок. При этом отечественной легковушке повезло куда меньше, она фактически полностью лишилась передней части. Находившийся за рулём «Лады» 18-летний парень госпитализирован в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области