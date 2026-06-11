Бочаров вручил госнаграды ветерану Медкову и академику Сергееву





Сегодня, 11 июня, губернатор Волгоградской области в преддверии Дня России вручил государственные награды жителям региона. Среди них – 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков.

За профессионализм, добросовестный труд и вклад в развитие Волгоградской области и страны также получили награды представители здравоохранения, образования, науки, культуры, социальной защиты, сельского хозяйства и промышленности. Удостоены наград академик Российской академии образования Николай Сергеев, коллектив Серафимовичской ЦРБ и другие.





Отметим, как ранее сообщала редакция, Александр Васильевич родом из станицы Обливской Ростовской области, где родился 7 июня 1926 года. На фронт ушёл 17-летним юношей. Попал в подразделение спецпоезда, в составе которого восстанавливал железные дороги и обеспечивал связь. После тяжёлого ранения прошёл школу снайперов. Награждён орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги» и другими государственными и юбилейными наградами. Уже после Победы принял решение связать свою жизнь с армией. Служил в Иране, Китае и Корее.

Фото: администрация Волгоградской области