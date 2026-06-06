Болельщики продемонстрировали невероятную поддержку и благодарность за яркие эмоции. И сборная России не подвела, обыграв команду Буркина-Фасо со счетом 3:0.
Предвкушение большого праздника и единства со всеми, кто пришел на стадион, ощущалось еще за несколько часов до стартового свистка. Незнакомые люди в толпе идущих к стадиону приветствовали друг друга и обменивались прогнозами по поводу итога матча.
Для болельщиков приготовили яркую предматчевую программу, и каждый желающий мог принять участие в разных активностях. С аншлагом прошла автограф-сессия легенд российского футбола –Владимира Габулова и Игоря Семшов. Зрители играли в футбол с известными нападающим и полузащитником Русланом Пименовым и Валерием Есиповым.
Болельщики с удовольствием экспериментировали с красками в студиях аква-грима и участвовали в мастер-классе по украшению кокошников.
Перед ареной на площадке развлечений с конкурсами и призами можно было потанцевать, последовав примеру бессменного болельщика «Ротора», который, несмотря на возраст, вновь продемонстрировал отличное здоровье и выносливость. А от красавиц в кокошниках невозможно было оторвать взор.
Но самое главное действо, конечно, проходило на поле Волгоград Арены. Подробнее о матче – в новой публикации ИА «Высота 102».