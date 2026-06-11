В Волгограде власти рассказали об алгоритме действий муниципальных служб в случае объявления в регионе ракетной опасности. Для информирования управляющих компаний о необходимости открыть подвальные помещения, определённые чиновниками в качестве укрытий, диспетчеры ЕДДС запустят обзвон управляющих компаний.

– Для передачи команды лицам, ответственным за открытие защищенных подземных помещений, находящихся в подвалах многоквартирных домов, при получении оперативным дежурным единой дежурно-диспетчерской службы Волгограда от оперативного дежурного дежурно-диспетчерской службы Волгоградской области сигнала «Ракетная опасность», будет задействована муниципальная система оповещения в речевом режиме. Оповещение указанных лиц, ответственных за открытие защищенных подземных помещений, осуществляется в течение 3-5 минут по номерам телефонов, представленными управляющими организациями в администрации районов Волгограда, – уточнили в пресс-службе мэрии.

Таким образом, УК не смогут списать закрытые укрытия на задержку смс-оповещений или полное отсутствие соответствующей информации.

Напомним, как ранее сообщала редакция, администрация Волгограда поручила управляющим компаниям немедленно открывать заглубленные помещения в случае объявлении в регионе ракетной опасности. Укрытия должны быть доступны для граждан до отбоя особого режима.

Отметим, в муниципалитете также обратили внимание, что на текущий момент информирование граждан о ракетной опасности происходит через приложение МЧС России и смс-рассылку без использования городской системы предупреждения. При этом качество работы сервисов и операторов связи не находится в компетенции местных властей.

Фото сгенерировано ИИ / Kandinsky