



В Калачевском районе 63-летний мужчина открыл стрельбу по двум молодым волгоградцам из-за их отказа освободить «прикормленное» место рыбалки.

Накануне вечером приятели в возрасте 35 и 36 лет приехали к шлюзам поселка Пархоменко. Однако вскоре их тихий отдых с удочкой в руках прервал 63-летний житель поселка Береславка, заявивший, что именно он постоянно рыбачит на этом участке.

- Между рыбаками завязалась словесная перепалка, после которой оскорбленный мужчина вернулся домой и вооружился охотничьим ружьем «ИЖ-27». После этого он вновь подъехал к «своему» месту и не менее двух раз выстрелил в каждого из своих «обидчиков» - 35-летний волгоградец получил проникающее ранение головы, а его друг – ранения грудной клетки и левого плеча, - сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

После нападения один из раненых смог позвонить своему родственнику и сообщить о ЧП. Тот сразу же вызвал скорую помощь и выехал на помощь, однако по пути остановился на посту ДПС в селе Большие Чапурники, рассказав о нападении сотрудникам Госавтоинспекции.

- Прибывшие на место врачи госпитализировали пострадавших мужчин, однако состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

На месте несостоявшейся рыбалки сотрудники правоохранительных органов обнаружили ружье «ИЖ-27» и 72 патрона. В отношении стрелка возбудили уголовное дело.