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Спорт

Волгоградские легкоатлеты взяли серебро и золото в Краснодаре

Спорт 10.06.2026 13:54
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10.06.2026 13:54


В Краснодаре прошли всероссийские соревнования среди училищ олимпийского резерва (УОР), центров спортивной подготовки (ЦСП) и детско‑юношеских спортивных школ (ДЮСШ). Волгоградские спортсмены показали достойный результат и привезли домой две медали.

Анастасия Анфиногентова, тренирующаяся под руководством Олеси Кухарчук, одержала победу в беге на 1500 метров. Её итоговый результат – 4 минуты 26,08 секунды. Уверенный темп на дистанции и сильный финишный рывок помогли Анастасии обойти соперниц и подняться на высшую ступень пьедестала.


Не менее достойно выступил Архипп Белкин (тренер – Алексей Товарнов) в дисциплине метание копья. В своей лучшей попытке он отправил снаряд на 53 метра 2 сантиметра и завоевал серебряную медаль. Стабильные броски на высоком уровне позволили ему занять второе место среди сильных соперников.

Оба выступления показали, что волгоградские атлеты находятся в хорошей форме и готовы бороться за высокие места на крупных турнирах.

Александр Веселовский

Фото: ГБУ ДО ВО «СШОР по легкой атлетике»

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