В Волгограде МЧС оцепило участок из-за обнаружения авиабомбы





В Волгограде эхо большой войны вновь даёт о себе знать. В Дзержинском районе при проведении земельных работ строители наткнулись на фугасную бомбу. Место обнаружения пятидесяти килограммового фугаса взято в оцепление.

- Сейчас ожидается прибытие пиротехнического расчёта Донского спасательного центра для дальнейшего уничтожения взрывоопасного предмета, - уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, 1 июня 250-килограммовая бомба была также обнаружена и на территории Советского района Волгограда. Фугас уничтожен сапёрами лишь 3 июня. Тогда на фоне участившихся налётов БПЛА сильный взрыв, а также столб дыма, образовавшийся после ликвидации снаряда, сильно напугал жителей ЖК «Колизей» и других близлежащих многоквартирных жилых массивов.

Фото сгенерировано ИИ / Kandinsky