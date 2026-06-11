В Волгоградской области инспекторы Росприроднадзора зафиксировали размер несанкционированной свалки, которая выросла у села Заплавное Ленинского района. О гигантских навалах мусора вблизи сельского поселения в природоохранное ведомство сообщили местные жители.

Как рассказали в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, инспекторы и специалисты филиала ФБГУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области установили, что площадь загрязнения составляет 24 729 кв.м. Эта территория составляет почти 3,5 футбольных поля. Отобраны пробы почвы.





- По результатам проведения лабораторных исследований будет дана оценка размеру вреда, причиненного почве, как компоненту окружающей среды, а также принято процессуальное решение, - сообщили в управлении.





Напомним, что местные жители в конце апреля текущего года сообщали ИА «Высота 102» о том, что вышедшая в результате паводка река Ахтуба затопила несанкционированную свалку, которая находится у села Заплавное. Тогда впечатляющие кадры плавающих в воде отходов местные жители прислали в редакцию.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





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