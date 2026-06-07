



В Урюпинске Волгоградской области суд поддержал требование обвинения в отношении председателя ТСЖ «Московская 7». Руководительница с помощью мёртвых душ и фактически не оказанных услуг вывела из бюджета некоммерческой организации более 803 тыс. рублей.

Напомним, как ранее сообщала редакция, ТСЖ «Московская 7» было создано в 2012 году. Собственники доверили управление одной из местных жительниц, бывшему экономисту и бухгалтеру, преподавателю местного колледжа Шабриковой Т. По началу работа женщины не вызывала у урюпинцев нареканий, однако с 2018 года жильцы начали замечать, что дом постепенно оказался заброшен, а благосостояние председателя стремительно улучшается.

Жильцы дома провели ревизию бухгалтерии и обнаружили, что председатель годами оформляла на родственников фиктивно выполненные работы, которые в реальности никто не проводил. По оценке жителей, нехитрая схема помогла только с 2019 по 2022 год вывести порядка 3,2 млн рублей.

Собственники обратились со всеми расчётами и доказательствами в полицию. В местном РОВД организовали проверку, вроде бы даже подтвердили информацию, но на этом всё заглохло. По неизвестным причинам хода дело не получило. Лишь после нескольких публикаций ИА «Высота 102» и коллективного видеообращения жильцов МКД к председателю СК России Александру Бастрыкину дело удалось сдвинуть с мёртвой точки. Материалы были переданы в производство СК. Следователям удалось подтвердить фиктивное трудоустройство в ТСН снохи председателя, в том числе и с помощью показаний свидетелей, а также независимой экспертизы бухгалтерии.

Впоследствии обвинительное заключение было утверждено прокуратурой, а затем его поддержал и Урюпинский районный суд. Решением последнего Шабрикова Т. признана виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей. Кроме того, она должна будет также выплатить собственникам украденные 803 тыс. рублей.

- Я бы хотела поблагодарить «Высоту 102» и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина за то, что поддержали нас, жильцов, в попытке добиться справедливости. Скажу честно — было нелегко. Борьба растянулась на многие месяцы. В общей сложности с декабря 2025 года, когда материалы поступили в суд, мы были на 24 заседаниях. Сторона защиты всячески пыталась затянуть процесс, но на результат это не повлияло. Однако следствию удалось доказать самый очевидный эпизод. Очень многое пока осталось без правовой оценки. Жильцы нашего дома надеются, что вместе с СК нам удастся разобраться и в других случаях мошенничества и вернуть оставшуюся сумму, — подтвердила представительница протерпевших собственников.

По словам собственницы, в настоящее время решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано. После того как оно обретёт свою силу, жильцы планируют избрать нового председателя ТСЖ и наконец-то направить украденные у МКД средства по прямому назначению — на ремонт.

Кроме того, сейчас урюпинцы готовят повторное обращение в СК России с доводами об эпизодах, которым ранее так и не была дана правовая оценка. В частности, о назначении Шабриковой Т. самой себя на должность бухгалтера, при том что фактически соответствующие работы выполняла сторонняя организация, услуги которой отдельно оплачивались из бюджета ТСЖ. Кроме того, собственники хотят, чтобы правоохранители всё же дали правовую оценку трудоустройству председательницей сразу на несколько должностей собственного сына, а также списания уже после того, как началось расследование, а управление домом временно перешло к УК, на выплату ему шестимесячных отпускных 102 тыс. рублей — остатка средств на счетах ТСЖ.

- В рамках текущего процесса следователи были в основном сосредоточены на снохе Шабриковой. Теперь, когда дело выиграно, хочется верить, что мы доведём до конца и другие эпизоды. Надеюсь, СК нас в этом поддержит, — добавила женщина.

Отметим, помимо уголовного производства в ближайшее время собственники планируют предъявить к бывшей председательнице ещё и гражданский иск. Так, только по уже утверждённому судебным решением приговору неучтёнными осталось порядка 300 тыс. рублей. Всё дело в том, что в рамках уголовного процесса ущербом можно было признать лишь те средства, которые Шабрикова реально получила на руки, при том что выведенные из бюджета ТСЖ 803 тыс. рублей — это сумма без учёта уплаченных налогов. Соответствующие средства собственники хотят также потребовать с руководительницы.

Фото из архива ИА «Высота 102»