В России трудоустроили свыше 10 тысяч ветеранов СВО





Фонд «Защитники Отечества» заключил более 2,5 тысяч соглашений с работодателями для устройства ветеранов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

За три года работы фонда более 20 тысяч военнослужащих обратились за помощью в трудоустройстве. Более половины из них уже нашли работу.

– Мы рассматриваем трудоустройство как важнейший элемент комплексной реабилитации и социальной адаптации наших защитников – ветеранов специальной военной операции, – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

Также в фонд обратились порядка 15 тысяч человек по вопросам обучения и переобучения. Из них 68% уже получают образование. Всего за три года работы фонд получил около 2,8 млн различных обращений от участников спецоперации.