В Волгограде до 10 лет тюрьмы грозит мошенникам за фиктивные кастинги





В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении группы мошенников. Аферисты обещали молодым волгоградцам счастливый билет в шоу-бизнес, правда, за лёгкий старт требовалось доплатить.

- С апреля по ноябрь 2024 года обвиняемые осуществляли хищение денежных средств у населения под видом осуществления деятельности модельного «ETA». Реализуя преступные намерения, фигуранты уголовного дела разместили в сети Интернет информацию о проведении в Волгограде кастинга на роли актеров в сериалах и рекламных роликах, а также о наборе моделей для рекламы одежды известных брендов на сайтах маркетплейсов, - сообщили в надзорном ведомстве.

Своих жертв мошенники убеждали в блестящих данных для карьеры в шоу-бизнесе, однако для этого необходимо было подшлифовать природный талант на актёрских курсах. Последние стоили приличных средств. Однако и в денежном вопросе организаторы кастингов предлагали жертвам помощь. С этой целью на граждан оформлялись кредиты.

Однако фактически у аферистов не было никаких договорённостей с организаторами медиапроектов, и трудоустроить соискателей славы они, естественно, никуда не могли.

В общей сложности от преступных действий мошенников пострадали 25 волгоградцев. Гражданам был причинён ущерб на 3 млн рублей.

Ранее в 2024 году редакция рассказывала историю одной из юных жертв аферистов Сузанны Шеховцовой. Девушку убедили оформить кредит на 115 тыс. рублей. За эти деньги дельцы сделали ей макияж и пару снимков «для портфолио».

Отметим, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении преступной группы расследовалось УМВД России по городу Волгограду. В настоящее время материалы готовятся рассмотреть Центральный районный суд. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото из архива ИА «Высота 102»