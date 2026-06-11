Волгоград получил 30,6 млн рублей на компенсацию ущерба от БПЛА





Бюджет Волгограда получил финансы на поддержку граждан, пострадавших от участившихся атак украинских БПЛА. Из региональной казны на выплату компенсаций жителям областного центра перечислен трансфер в размере 30,6 млн рублей.

В Волгоградской городской думе подтвердили выделение средств на оказание единовременной социальной помощи гражданам в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы, соответствующие средства были учтены в рамках недавних поправок к городскому бюджету.

Напомним, 17 декабря 2025 года Волгоградская городская дума утвердила порядок поддержки пострадавших от налётов ВСУ. При частичной утрате имущества граждане могут рассчитывать на максимальную выплату в размере 78,4 тыс. рублей, при полном – до 156,7 тыс. рублей. За повреждение жилой площади до 20 тыс. за 1 кв. метр, но не более 1 млн рублей. Не более 75 тыс. рублей выплачивается за повреждённый автомобиль. За лёгкий вред здоровью – не более 50 тыс. рублей. Кроме того, часть льгот отдельно прописаны в региональном законодательстве.

Фото: коллаж с использованием элементов сгенерированных ИИ