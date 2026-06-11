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Общество

Волгоград получил 30,6 млн рублей на компенсацию ущерба от БПЛА

Общество 11.06.2026 12:44
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11.06.2026 12:44


Бюджет Волгограда получил финансы на поддержку граждан, пострадавших от участившихся атак украинских БПЛА. Из региональной казны на выплату компенсаций жителям областного центра перечислен трансфер в размере 30,6 млн рублей.

В Волгоградской городской думе подтвердили выделение средств на оказание единовременной социальной помощи гражданам в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы, соответствующие средства были учтены в рамках недавних поправок к городскому бюджету.

Напомним, 17 декабря 2025 года Волгоградская городская дума утвердила порядок поддержки пострадавших от налётов ВСУ. При частичной утрате имущества граждане могут рассчитывать на максимальную выплату в размере 78,4 тыс. рублей, при полном – до 156,7 тыс. рублей. За повреждение жилой площади до 20 тыс. за 1 кв. метр, но не более 1 млн рублей. Не более 75 тыс. рублей выплачивается за повреждённый автомобиль. За лёгкий вред здоровью – не более 50 тыс. рублей. Кроме того, часть льгот отдельно прописаны в региональном законодательстве.

Фото: коллаж с использованием элементов сгенерированных ИИ

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