Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

 В России заявили о частых жалобах горожан на платные парковки
В России после многочисленных жалоб на сложности с платными парковками заявили о необходимости внедрения единых правил для всех регионов. - Миллионы семей поедут в отпуск на...
 В России планируют разработать алкозамки для водителей
В России планируют внедрить систему, блокирующую двигатель автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности...
Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета

Общество 31.05.2026 20:14
Прием документов на новую семейную выплату, штраф за зимние шины, а также введение начало сезона ЕГЭ ждут волгоградцев с 1 июня. Подробнее обо всем рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Налоговый кэшбек

С завтрашнего дня у волгоградцев начнут принимать документы на новую семейную выплату. При соблюдении нескольких условий ее начислят волгоградцам, воспитывающим двух и более детей.

- Это не привычные налоговые вычеты по НДФЛ, которые оформляются через декларацию и налоговый орган. Здесь действует иной алгоритм и другой орган, принимающий решение, и это принципиально меняет действия заявителя. Если в классической модели налогоплательщик «возвращает свое», то в этом случае он доказывает право на социальную выплату через соответствие установленным критериям, - цитировала Газета. RU адвоката Екатерину Худову.


Налоговый «кэшбек» положен родителям, усыновителям, опекунам или попечителям, которые в прошлом году были официально трудоустроены, платили налог на доходы физических лиц и не имеют долгов по алиментам. При этом подавать заявления оба родителя могут отдельно. Для получения дополнительных средств семьи, уточняют в СФР, должны пройти и по количеству доходов.

- Среднедушевой доход семьи, которые воспитывают двоих и более детей до 18 лет ( или до 23 лет при очном обучении) в прошлом году не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума в Волгоградской области, - подчеркивают в отделении Соцфонда. – И родители, и дети при этом должны быть гражданами России.

Штраф за зимнюю резину

Волгоградцы, которые до сих пор не распрощались с зимней резиной, рискуют получить штраф. С 1 июня по 31 августа неторопливых автомобилистов могут наказать на 500 рублей.

Маркировка кофе и икры

Летом 2026-го обязательная маркировка в системе «Честный знак» распространится на кофе, цикорий, а также их заменители. Маркировке по новым требованиям также подлежит икра осетра и лосося. 


В Шереметьево и Пулково опробуют биометрию 

Волгоградцы, летящие в отпуск через Москву или выбравшие для отдыха столицы России, могут столкнуться с запущенным в аэропортах экспериментом. С 1 июня в авиагаванях попробуют организовать регистрацию на рейс, проход в зону транспортной безопасности, а также выход на посадку с помощью биометрии. Первой к программе присоединится компания «Аэрофлот», которая предложит пассажирам новую функцию на рейсе «Москва – Санкт-Петербург – Москва». Участие горожан в запущенном эксперименте будет добровольным.


Начало основного этапа ЕГЭ

С завтрашнего дня волгоградские школьники начнут сдавать ЕГЭ. В первый день лета выпускников ждут экзамены по истории, литературе и химии.

Всего в регионе сдавать выпускные экзамены будут 9424 одиннадцатиклассника. Самым популярным предметом по выбору в этом году стала профильная математика. Ее напишут 4426 школьников.

Фото Андрея Поручаева и сгенерированы с помощью ИИ

