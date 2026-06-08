Футболисты «Ротора» готовятся к сезону





Коллектив волгоградского «Ротора» под руководством наставника Дмитрия Парфёнова готовится к новому спортивному сезону. В рамках планомерной учебно‑тренировочной работы команда проведёт летний сбор, который состоится в Саранске и Новогорске.

Важной частью подготовки станут контрольные встречи – они позволят тренерскому штабу проверить в деле различные варианты состава, отработать тактические схемы и оценить функциональное состояние футболистов.

Календарь товарищеских матчей «Ротора» выглядит следующим образом:

21 июня – встреча с командой «Пари НН»;

28 июня – игра против «Уфы»;

4 июля – поединок с московским «Торпедо».

Эти спарринги станут серьёзной проверкой для подопечных Дмитрия Парфёнова: соперники – коллективы, хорошо знакомые с требованиями современного футбола, способные предъявить высокие требования к организации игры.

Информацию обо всех изменениях, времени начала матчей и ссылках на трансляции пресс-служба клуба сообщит дополнительно.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»