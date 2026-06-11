Азия дорожает, а Черное море дешевеет для волгоградцев

Поездки в страны Юго-Восточной Азии подорожали для жителей Волгоградской области, тогда как путешествия к Черному морю, наоборот, стали дешевле. По данным Волгоградстат, стоимость азиатского направления за неделю выросла на 2,93% - до 96680 рублей.

Дороже стали туры в Тайланд, Вьетнам, Сингапур и другие страны Юго-Восточной Азии.

Черноморское направление, в свою очередь, на 1,1% стало дешевле и составило 63135 рублей на человека.

Также, по сравнению с предыдущей неделей, в Волгоградской области на 1,98% подорожало суточное проживание в однозвёздочной гостинице или мотеле. Теперь такое бюджетное размещение стоит 1922,04 рубля в сутки на человека. Цена на проживание в гостиницах с 2 звездами и выше в Волгоградской области не изменилась.





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