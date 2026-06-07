«Авангард» переиграл потерявший игру «Ротор‑2»

6 июня на стадионе «Зенит» в рамках 11‑го тура Второй лиги (дивизион «Б», группа 3) «Ротор‑2» принимал курский «Авангард». Матч, который обещал стать проверкой характера обеих команд, в итоге обнажил системные проблемы волгоградцев и умение гостей пользоваться ошибками соперника. Итоговый счёт – 2:1 в пользу «Авангарда».

Игра с первых минут показала, что «Ротор‑2» пока далёк от стабильности. Несмотря на наличие в составе индивидуально сильных футболистов, команда Валерия Бурлаченко вновь не смогла продемонстрировать слаженность действий. Брак в передачах, потеря концентрации в ключевых эпизодах и неспособность грамотно выстроить зонную защиту делали игру хозяев предсказуемой и уязвимой.

Тем не менее именно волгоградцы открыли счёт. На 16‑й минуте «Ротор‑2» наказал гостей за небрежность возле собственной штрафной: Никита Плотников воспользовался моментом и вывел хозяев вперёд. Однако радость местных болельщиков была недолгой. Уже на 22‑й минуте грубая ошибка Степана Правкина в центре поля обернулась голевым моментом для «Авангарда» – Данила Князев хладнокровно сравнял счёт.

Первый тайм прошёл в равной борьбе, но территориальное преимущество постепенно переходило к курянам. «Авангард» лучше контролировал мяч и диктовал темп, заставляя соперника ошибаться. На последней минуте тайма Максим Слободчиков имел отличный шанс вывести гостей вперёд, но его удар угодил в перекладину – и команды ушли на перерыв при ничейном счёте 1:1.

Во втором тайме картина игры практически не изменилась. «Ротор‑2» продолжал испытывать трудности в организации атак и надёжности в обороне, а «Авангард» методично искал пути к воротам соперника. Решающий эпизод случился на 78‑й минуте: после затяжной атаки гостей Дмитрий Кумсаров оказался свободен в штрафной площади хозяев и точным ударом принёс своей команде победу.

В концовке матча «Авангард» уверенно контролировал ход встречи, грамотно расходуя силы и время. Тренерские штабы обеих команд провели ряд замен, однако они не смогли существенно повлиять на исход игры. Финальный свисток зафиксировал волевую победу курской команды: пропустив первыми, гости сумели переломить ход встречи и увезли из Волгограда три очка.

Для «Ротора‑2» этот матч стал ещё одним поводом задуматься над качеством взаимодействия на поле. Индивидуальные навыки игроков пока не складываются в единую систему, а ошибки в обороне продолжают дорого обходиться команде. В то же время «Авангард» продемонстрировал умение бороться до конца и извлекать выгоду из моментов – именно эти качества и принесли курянам победу в непростом выездном матче.

«Ротор-2» (Волгоград) – «Авангард» (Курск) – 1:2 (1:1).

6 июня. Волгоград. Стадион «Зенит». Количество зрителей: 151.

Судьи: Владислав Шипков (Белореченск), Григорий Лучкин (Ульяновск), Михаил Митцев (Москва).

«Ротор-2»: Литвенок, Храмцов, Фальченко (Прокофьев, 83), Правкин, Амирханян, Плотников (Града, 61), Локтев, Харлан, Тарин (Литенко, 69), Ципуштанов (Логиш, 61), Платон (Кондратьев, 61).

«Авангард»: Ташаев, Кумсаров, Сухарев, Седов, Козырев, Слободчиков, Коньшин (Щипачев, 63), Князев (Балицкий, 93), Захаров (Некрасов, 63), Борисов, Хребтов (Полухин, 92).

Голы: Плотников, 16 (1:0). Князев, 22 (1:1). Кумсаров, 79 (1:2).

Предупреждены: Локтев, 6 (срыв перспективной атаки). Фальченко, 40 (грубая игра). – Захаров, 11 (грубая игра). Князев, 28 (грубая игра). Борисов, 73 (неспортивное поведение). Слободчиков, 86 (симуляция).

Теперь «Ротору‑2» предстоит катастрофическое испытание. 13 июня в Тамбове команда сыграет с лидером группы – местным «Спартаком». Матч 12‑го тура пройдёт на стадионе «Спартак», начало – в 18:00. Волгоградцам нужно срочно приводить игру в порядок, иначе турнирное положение станет ещё тяжелее. Если это возможно.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»