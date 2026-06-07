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Спорт

ЦСКА берёт верх – 29:19, но «Ротор» заставил армейцев понервничать в концовке

Спорт 07.06.2026 12:13
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07.06.2026 12:13


Стадион «Олимпия» стал ареной яркого противостояния в рамках первого тура Высшей лиги по регби: местный «Ротор» принимал московский ЦСКА. Несмотря на итоговое поражение со счётом 19:29, волгоградцы сумели продемонстрировать характер и лишить армейцев бонуса за атаку – а это уже серьёзное достижение в игре с одним из фаворитов турнира.

Перед матчем расклады казались не в пользу хозяев. «Ротор», завершивший прошлый сезон на шестой строчке турнирной таблицы, подошёл к старту нового чемпионата с существенными кадровыми перестроениями. В составе команды оказалось сразу девять новичков, которым предстояло сыграться в условиях реального матча.

ЦСКА, напротив, выглядел более готовым к сезону. В прошлом году армейцы стали второй командой регулярного чемпионата и дошли до финала, где уступили «Химику». Правда, старт текущего сезона для москвичей получился обескураживающим: в четвертьфинале Кубка России они потерпели разгромное поражение от «Динамо» (3:66). Тем не менее статус фаворита встречи оставался за гостями – и первые минуты матча это подтвердили.

Уже на четвёртой минуте встречи армейцы открыли счёт, реализовав штрафной удар – 0:3. А на 12‑й минуте гости провели результативную атаку, завершив её попыткой с последующей точной реализацией. Преимущество ЦСКА выросло до 10 очков. До перерыва москвичи ещё раз прорвались в зачётное поле «Ротора», и первый тайм завершился с комфортным для гостей счётом 0:17.

В дебюте второй половины встречи ЦСКА продолжил наращивать преимущество и довёл счёт до 29:0. Казалось, исход матча предрешён: класс и сыгранность армейцев явно превосходили возможности волгоградцев, которые только начинали находить свою игру.

Однако «Ротор» не сдался. На 68‑й минуте Артём Колотов занёс первую попытку хозяев, сократив отставание до 5:29. Этот занос словно разбудил волгоградскую команду: давление на оборону ЦСКА усилилось, и уже на 78‑й минуте Ян Малышев оформил вторую попытку. Точная реализация Эдуарда Брыка сделала счёт 12:29.

Но и этого «Ротору» оказалось мало. В самой концовке встречи Малышев оформил дубль, вновь приземлив мяч в зачётном поле соперника. Реализация Брыка установила итоговый счёт – 19:29. Три попытки, две точные реализации и 19 набранных очков в заключительные минуты матча позволили волгоградцам лишить ЦСКА бонуса за атаку. Это важный психологический момент: даже проиграв, «Ротор» показал, что способен на равных бороться с топ‑командами лиги.

Из‑за того, что «Ротор» сумел занести три попытки в концовке, ЦСКА не получил бонусный балл за атаку. Таким образом, армейцы довольствуются лишь четырьмя очками вместо максимально возможных пяти – и этот факт наверняка добавит поводов для разбора игры в штабе московской команды.

Следующий матч «Ротор» проведёт 4 июля дома против московского «Спартака». Для волгоградцев эта игра станет ещё одной возможностью проверить свои силы и закрепить прогресс, наметившийся в концовке встречи с ЦСКА.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

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