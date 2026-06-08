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Спорт

«Динамо‑Синара» вне конкуренции: в Волгограде подвели итоги предварительного этапа ЧР по пляжному гандболу

Спорт 08.06.2026 05:53
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08.06.2026 05:53


Волгоград, ФОК «Семь Ветров» на улице имени Хорошева – именно здесь в напряжённой борьбе определились промежуточные лидеры женского чемпионата России по пляжному гандболу – 2026. Пять команд в течение двух дней выясняли, кто достоин претендовать на медали, а кто пока останется в роли догоняющих.

Безусловным фаворитом тура стала «Динамо‑Синара‑1», не отдавшая соперницам ни одного матча. Уверенная победа над принципиальными соперницами из «Динамо‑Синара‑2» – 2:0 (20:16; 24:10) задала тон всему выступлению команды. Не менее убедительно подопечные тренерского штаба разобрались с КубГУ – 2:0 (18:16; 22:12), и кульминацией для «Динамо‑Синара‑1» стала встреча с Краснодарским краем – 2:0 (22:14; 20:6). А победа над ветеранами – 2:0 (30:17; 22:19) позволила набрать итоговые 8 очков в турнирной таблице – логичное отражение доминирования бело-голубых на волгоградском песке.

Краснодарский край, набрав 6 очков, занял вторую строчку. Команда показала стабильную игру: победы над КубГУ – 2:0 (24:8; 19:18), «Динамо-Синара-2» – 2:0 (18:12; 19:16) и «Волчком» – 2:0 (18:13; 24:11) подтвердили её статус одного из главных претендентов на титул. Однако поражение от «Динамо‑Синара‑1» показало, что до абсолютного лидерства южанкам пока далеко.

«Динамо‑Синара‑2», заработав 4 очка, замкнула тройку призёров этапа. Команда продемонстрировала характер, особенно в матче против КубГУ, где победа далась лишь в трёх сетах – 2:1 (20:12; 10:14; 8:6). При этом уверенная победа над «Волчком» – 2:0 (18:16; 22:16) показала, что даже в непростых матчах «динамовки» умеют держать концентрацию и доводить дело до нужного результата.

КубГУ, одолев только подопечных Андрея Мохова – 2:0 (22:15; 20:11), с 2 очками расположился на четвёртой позиции. Команда чередовала яркие отрезки с провалами, не сумев навязать борьбу лидерам на постоянной основе.

Особняком стоит выступление «Волчка». Команда, собранная из ветеранов волгоградского гандбола и названная в честь Инны Моховой, стала главной интригой этапа. Несмотря на отсутствие турнирных очков, «Волчок» сумел потрепать нервы фаворитам: в частности, в игре против «Динамо‑Синара‑2» команда была близка к сенсации. Сама Инна Мохова, мастер спорта международного класса, правый полусредний, подтвердила статус лидера – 31 заброшенный мяч вывели её на третье место в списке лучших бомбардиров турнира.

Говоря о снайперской гонке, нельзя не отметить дуэль Ангелины Кириченко («Динамо‑Синара‑1») и Елены Тарасовой («Динамо‑Синара‑2»), которые разделили первое место с одинаковым показателем – по 38 мячей. Компанию им составили Софья Сметанина и Ксения Мухина (обе – из «Динамо‑Синара‑1»), а также Анастасия Скрипка из Краснодарского края – все они отметились 30 голами.

Турнирная таблица:

1. «Динамо-Синара-1» – 8

2. Краснодарский край – 6

3. «Динамо-Синара-2» – 4

4. КубГУ – 2

5. «Волчок» – 0

Пляжный гандбол – это всегда динамика, зрелищность и непредсказуемость. Волгоградский этап в очередной раз доказал: здесь не бывает проходных матчей, а каждый мяч может стать решающим. Теперь команды возьмут небольшую паузу, чтобы затем с новыми силами вступить в борьбу на следующих этапах. Но именно в Волгограде были очерчены контуры будущей чемпионской гонки – и фавориты уже дали понять, что легко никому не будет.

Александр Веселовский

Фото: Федерация гандбола России

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