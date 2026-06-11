Более 450 волгоградцев воспользовались «водной амнистией»

В Волгограде завершилась «водная амнистия», которая длилась три месяца – с 10 марта по 10 июня. За это время горожане, которые самовольно подключились к сетям водоотведения и водоснабжения, могли узаконить свои подключения без штрафов. Этой возможностью, как сообщили в «Концессии водоснабжения», воспользовались более 450 человек.

С сегодняшнего дня проверки по выявлению незаконных врезок в сети возобновляются. Контролеры ресурсоснабжающей организации, в случае их обнаружения, будут вручать нарушителям предписание о необходимости узаконить подключение. За неисполнение грозит крупный штраф, размер которого будет зависеть от диаметра трубы и длительности такого подключения.

Горожане, которые не успели воспользоваться «водной амнистией», могут обратиться в центральный офис ресурсоснабжающей организации и подать заявку на подключение.





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