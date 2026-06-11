В Волгограде двое мужчин рассказали на видео, как забивали товарища





В Центральном районе Волгограда полиция и СК по горячим следам задержали подозреваемых в убийстве 32-летнего мужчины. Преступление вменяется двоим местным жителям в возрасте 33 и 48 лет. 29 мая они пришли к погибшему в гости, однако после ссоры накинулись на него, проломив голову.





По информации МВД, информация о случившемся поступила в отдел полиции №4 лишь 7 июня от медиков. Врачи какое-то время боролись за жизнь пострадавшего, однако их усилия оказались безрезультатны. До этого мужчина неделю не обращался за медицинской помощью, надеясь, что адские боли пройдут самостоятельно, в результате его травмы приобрела необратимый характер.

Отметим, следователям СК РФ совместно с коллегами удалось установить причастных к преступлению. Как выяснилось, фигуранты жёстко избили хозяина квартиры, нанеся множественные травмы головы и тела. Сейчас подозреваемые участвуют в следственных действиях, рассказывая подробности жестокой расправы. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото и видео: СУ СК России по Волгоградской обалсти