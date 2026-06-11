Виктория Токарева – чемпионка России на 200 м баттерфляем





На чемпионате России в Казани воспитанница плавательного клуба «Волга» Виктория Токарева одержала яркую победу в финале на дистанции 200 метров баттерфляем. Спортсменка из Волгоградской области преодолела дистанцию за 2:11.49 и впервые в карьере стала чемпионкой страны.

Борьба за медали получилась предельно плотной. Второе место заняла Александра Верменич из Москвы с результатом 2:11.70, а бронзовым призёром стала Дарья Рогожинова из Московской области – её результат составил 2:11.79. Таким образом, отрыв Токаревой от третьего места – всего 0,3 секунды.

Сейчас Виктория смотрит вперёд: главная цель – настроиться на следующий год. Пловчиха выразила готовность упорно работать, чтобы отобраться на чемпионат Европы.

Соревнования в столице Татарстана завершатся сегодня.

Александр Веселовский