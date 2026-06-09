



На учебно‑спортивной базе имени Али Алиева в Избербаше прошёл XXIV Всероссийский турнир по боксу класса «А» памяти мастера спорта СССР Мурада Гамзаева. В соревнованиях приняли участие 124 боксёра из 24 регионов страны, были разыграны награды среди мужчин в 13 весовых категориях, а среди женщин – в 5, сообщает областной комитет физической культуры и спорта.

Достойно выступили воспитанники волгоградской школы олимпийского резерва, тренирующиеся под руководством Сергея Головатенко. Виктор Черненко, боксировавший в весовой категории до 63,5 кг, завоевал бронзовую медаль: в напряжённой схватке он уступил Гаджи Расулову из Санкт‑Петербурга. Ещё одну бронзу – в весовой категории до 75 кг – завоевал другой представитель волгоградской школы олимпийского резерва Армен Хачатрян.

Победы спортсменов вносят вклад в реализацию государственной программы «Спорт России».

Александр Веселовский

Фото: Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области