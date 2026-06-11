Дзержинский районный суд Волгограда обязал городскую администрацию выплатить 30 тысяч рублей компенсации за травму, полученную ребенком на игровой площадке. Мальчик в результате падения с качелей сломал нос и рассек губу.

Как сообщили в прокуратуре области, несчастный случай произошел 18 октября 2025 года на детской игровой площадке во дворе многоквартирного дома № 46 на улице 51-й Гвардейской в Волгограде. Ребенок упал и ударился о бетонные конструкции, на которых установлены качели. Мальчик после этого проходил длительное лечение.

Установлено, что на детской площадке отсутствовало ударопоглащающее покрытие. При этом основание качелей залито бетоном и имеет острые углы, что может привести к травмированию детей. Ответственность за содержание детской площадки несет администрация Волгограда, которая является ее собственником, поэтому иск был подан к городским властям.





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