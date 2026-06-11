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Общество

«Космос», парк и ДК пополнили список мест для бракосочетания в Волгоградской области

Общество 11.06.2026 17:54
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11.06.2026 17:54


В Волгоградской области до 28 выросло число необычных мест, где можно провести выездную торжественную регистрацию брака вместе привычного зала в ЗАГСе. Облкомюстиции внесло в перечень новые площадки в Даниловском, Ленинском, Николаевском и Суровикинском районах.

Так, в рабочем поселка Даниловка расписаться уже с 11 июля можно будет в фойе Дома культуры на улице Федорцова. В Ленинске для торжественной церемонии выделено место в городском парке. В городе Николаевске молодожены смогут обменяться клятвами верности в фойе Центра культурного развития «Космос», а в Суровикино – на торжественной церемонии на открытой площадке перед ЦКР «Юность».

Напомним, что действующий перечень мест для выездных церемоний бракосочетания предусматривает их проведение в театрах, на стадионе, в подземелье музея, экопарке и других живописных локациях. Выбрать дату и место можно на специальном сайте. Также отделы ЗАГС всех муниципальных образований уже предоставили техническую возможность подачи заявлений на 2027 год. 

На сегодняшний день волгоградцы на регистрацию брака до конца 2026 года направили порядка 9 тысяч заявлений, из них 2,3 тысячи — в красивые даты. С начала года уже заключено почти 3,5 тысячи браков. 

Фото из архива V102.RU

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