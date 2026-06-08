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Дмитрий Свинов покинул пост начальника ГУ МВД России по Волгоградской области

Главное 08.06.2026 07:49
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08.06.2026 07:49


Сегодня, 8 июня, стало известно о тихой смене руководства ГУ МВД России по Волгоградской области. Генерал-майор полиции Дмитрий Свинов, который в 2025 году возглавил региональный Главк, покинул этот пост.

По сведениям ИА «Высоты 102», Дмитрий Свинов ушел в отпуск, из которого не вернулся. Не исключено, что после освобождения с занимаемой должности, уже бывший глава ГУ МВД России по региону отправился на заслуженный отдых.

Между тем, на официальной странице ГУ МВД России по региону появилась информация, что временно исполняющим обязанности руководителя назначен Константин Кремнев.   

Полковник полиции Кремнев является уроженцем Читы. Указом Президента РФ от 5 ноября 2025 года он был назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области – начальника полиции.

До назначения на эту должность работал заместителем начальника Управления МВД России по Курганской области - начальником полиции. Награжден государственными и ведомственными наградами. 

Отметим, что лишится ли Константин Кремнев приставки «врио» пока неизвестно. Вероятно, что в ближайшее время в Волгоградской области будет объявлен новый руководитель ГУ МВД по региону.

Напомним, что на прошлой неделе в регионе также тихо сменился руководитель Волгоградской Академии МВД России. 

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