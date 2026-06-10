Никита Чагров – лучший вратарь Первой лиги





По итогам ПАРИ Первенства по футболу среди команд Первой Лиги сезона 2025-2026 лучшим вратарём турнира признан голкипер волгоградского «Ротора» Никита Чагров, сообщает пресс-служба СК «Ротор». Награда стала закономерным итогом впечатляющей игры стража ворот, чья надёжность и хладнокровие не раз спасали команду в критических ситуациях.

Сезон 2025-2026 сложился для Чагрова особенно удачно. Его уверенная игра подкупала не только болельщиков «Ротора», но и экспертов. В апреле 2026 года Никита уже удостоился признания: по результатам голосования зрителей и экспертов телеканала «Матч Премьер» он был назван лучшим игроком ФНЛ 2025 года. Торжественная церемония вручения награды прошла перед матчем 31‑го тура «Ротор» – «Волга».

В «Ротор» Чагров перешёл в 2024 году и с тех пор стал неотъемлемой частью команды, выступая под 13‑м номером.

Руководство и тренерский штаб «Ротора» поздравили Никиту с заслуженной наградой. Его вклад в успехи команды трудно переоценить. Эта награда – признание его труда и таланта.

Болельщики «Ротора» также активно поддержали голкипера в соцсетях, отметив его стабильную игру на протяжении всего сезона.

Александр Веселовский

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»