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Расследования

Мужчина разбился насмерть, упав с балкона высотки в центре Волгограда

Расследования 11.06.2026 13:52
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11.06.2026 13:52


В Центральном районе Волгограда в ночь с 10 на 11 июня мужчина разбился при падении с высоты. По словам очевидцев,  погибший сорвался с балкона, расположенного на 12-м этаже МКД на улице Пархоменко, 2А. 

По словам волгоградцев, оказавшегося буквально в подвешенном состоянии мужчину пытались спасти сотрудники экстренных служб, однако он сорвался и упал под окна высотки. 

В пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области подтвердили факт трагедии. По данному факту проводится проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия.  

Скриншот: Яндекс Карты

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