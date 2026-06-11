Мужчина разбился насмерть, упав с балкона высотки в центре Волгограда





В Центральном районе Волгограда в ночь с 10 на 11 июня мужчина разбился при падении с высоты. По словам очевидцев, погибший сорвался с балкона, расположенного на 12-м этаже МКД на улице Пархоменко, 2А.

По словам волгоградцев, оказавшегося буквально в подвешенном состоянии мужчину пытались спасти сотрудники экстренных служб, однако он сорвался и упал под окна высотки.

В пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области подтвердили факт трагедии. По данному факту проводится проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Скриншот: Яндекс Карты