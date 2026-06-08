«Динамо‑Синара» подписало контракт с Валентиной Томилиной





Гандбольный клуб «Динамо‑Синара» объявил о переходе 26‑летней линейной Валентины Томилиной, которая ранее выступала за ЦСКА.

Валентина Томилина – мастер спорта России. Родилась 6 мая 2000 года в Тольятти, её рост – 180 см. Воспитанница тольяттинской школы гандбола (КСДЮСШОР «Олимп»).

Профессиональную карьеру начала в молодёжных командах, затем выступала за «Уфу‑Алису», «Ставрополье» и АГУ‑«Адыиф».

Летом 2024 года Томилина подписала контракт с ЦСКА. В сезоне 2024/2025, чтобы обеспечить регулярную игровую практику, играла в аренде за звенигородскую «Звезду». В сезоне 2025-2026 спортсменка вернулась в ЦСКА: в рамках чемпионата она сыграла 10 матчей и забросила 12 мячей.

Переход Валентины Томилиной призван усилить состав «Динамо‑Синары» перед предстоящим сезоном. Её опыт выступлений в Суперлиге может сыграть важную роль в достижении турнирных целей команды.

Александр Веселовский

Фото: ПГК ЦСКА