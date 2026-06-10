



Федерация футбола Буркина‑Фасо выразила заинтересованность в проведении ответного товарищеского матча со сборной России. Об этом заявил генеральный секретарь федерации Балима Бурейма.

Знаковой площадкой первой встречи 5 июня стала «Волгоград Арена» – стадион, возведённый к чемпионату мира 2018 года и прочно вошедший в спортивную повестку страны. В тот вечер трибуны собрали солидную аудиторию: волгоградцы активно поддерживали сборную, а атмосфера на стадионе подчёркивала статус матча как значимого события для города. Игра завершилась уверенной победой россиян – 3:0.

По словам Буреймы, ключевым условием для организации ответной игры является заинтересованность российской стороны.

Ответный матч со сборной России возможен. Для нас главное, чтобы российская сторона была заинтересована в этой игре. Лично мы бы хотели сыграть с Россией ещё раз, но уже у нас дома – в Уагадугу, – отметил функционер.

В Российском футбольном союзе пока не комментировали инициативу Буркина‑Фасо. Между тем защитник сборной России Данил Круговой, принимавший участие в июньской встрече, поделился впечатлениями от игры соперников. В частности, он оценил действия представителей Буркина‑Фасо, выступающих в европейских чемпионатах.

Хороший, да, мне понравился (Эдмон Тапсоба). Пару раз он у Садулаева мяч отнял, хотя Лечи быстрый, резкий, – сказал Круговой о защитнике «Байера».

При этом на позиции напротив самого Кругового действовал Уаттара из «Брентфорда».

Неплохой. После матча посмотрел его статистику. Дорогостоящий игрок, наверное, так и есть. Вроде сыграл надёжно против него, не дал ничего создать. Получается, что особо не впечатлил, – резюмировал российский защитник.

Таким образом, несмотря на присутствие в составе Буркина‑Фасо игроков из топовых европейских клубов, сборная России сумела уверенно контролировать ход встречи – в том числе и на фоне активной поддержки трибун «Волгоград Арены». Вопрос о проведении ответной игры остаётся открытым и зависит от позиции РФС.

Александр Веселовский