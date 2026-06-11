Волгоградцам напомнили о сокращении рабочего дня в жару





Жители Волгоградской области вправе требовать сокращения рабочего дня в жаркую погоду. Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор, на час трудовые будни могут сокращаться уже при +28,5 градусах. Если же столбики уличных термометров переваливают в тени за отметку +30 градусов, волгоградцы по закону могут претендовать на отработку лишь половины 8-часового дня.

Важным условием при этом специалисты называют наличие климатического оборудования в помещениях, где проходит рабочий процесс.

– Для сотрудников, работающих в помещениях, при наличии кондиционера рекомендуется поддерживать комфортную температуру в пределах 24-25°C. В офисах без климатического оборудования при достижении определенных температурных порогов (28,5°C, 29°C, 30,5°C) предусмотрено сокращение рабочего дня на 1, 2 и 4 часа соответственно, – сообщает издание.

Волгоградцы, трудящиеся на открытом воздухе, при +32,5 градусов и выше два раза в час должны отдыхать в прохладном месте минимум по 10 минут. Максимальная продолжительность пребывания под воздействием высоких температур в течение смены ограничена: 4-5 часов в защитной одежде и 1,5-2 часа без нее. Если же столбики термометров дотянулись до +33 в тени, работу трудовую деятельность рекомендуется переносить на утро или вечер. При чем работать при такой жаре могут люди лишь в возрасте от 25 до 40 лет.

Если работодатель не обеспечивает кондиционером и заставляет работать на солнцепеке, при этом не сокращая рабочий день, смело можно обращаться в трудинспекцию. Для должностных лиц и ИП штрафы могут достигать 5 тысяч рублей, для организаций – до 80 тысяч, уточняет «Парламентская газета».