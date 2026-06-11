



Жители домов, расположенных на улицах Центрального района Волгограда, где городские власти ввели платный парковочный режим, просят чиновников рассмотреть возможность о вводе резидентских парковочных разрешений.

Как сообщает портал Volganet.net, после того, как мэрия Волгограда решила монетизировать центральные улицы, над семейными бюджетами горожан нависла угроза потери десятков тысяч рублей в год. При этом, уточняют собеседники СМИ, в Москве и Санкт-Петербурге давно успешно обкатан и действует механизм льготных парковок.

– Жители улицы Советской четко высказали свою позицию – они не требуют отменить платные парковки как явление, а предлагают цивилизованный механизм, который уже много лет существует в других городах-миллионниках: резидентские парковочные разрешения по символической цене. Одно разрешение на квартиру, с привязкой к постоянной регистрации. Стоимость – не 49 тысяч рублей в год, а 1–3 тысячи, как в Петербурге или Москве. Ранее КСП Волгограда сообщила о необходимости введения резидентских разрешений, хотя эти разговоры ведутся уже три года и нет никакого решения, – сообщает Volganet.net.





Страдают от платных парковок в центре Волгограда и представители малого бизнеса.

– Парикмахерские, стоматологии, нотариальные конторы завязаны на поток клиентов. Бесплатные 15 минут ничего не решают. Клиент трижды подумает, стоит ли ехать в центр, и найдёт аналог в районе с бесплатной парковкой. Отток посетителей, падение выручки, закрытие точек, которые создают живую городскую среду, – вот реальная перспектива, – констатирует СМИ.

Предупреждая рассуждения вроде «кто живет в центре, от платных парковок не обеднеют», волгоградцы напоминают, что большинство стоящих на той же улице Советской домов – старые сталинские постройки, в которых проживают люди с весьма скромным достатком. Состояние самих же домов, внутренних сетей, часто требует от горожан дополнительных трат и вложений.

– Большинство домов в центре построены в 1960–1970-х годах. Их дворы не были рассчитаны на автомобили, а капитальный ремонт задерживается на десятилетия. Коммуникации изношены, благоустройства нет, но этом фоне бюджетные средства тратятся на разметку платных зон и камеры, что вызывает шквал возмущений у местных жителей, – пишут журналисты. – Годы бытового дискомфорта формируют устойчивое ощущение ненужности. И вот на это поле недоверия падает последняя капля – платные парковки. Тех, кто терпел грязь в подъездах и равнодушие ЖЭКа, заставляют платить за право поставить машину у дома.





Усугубляет ситуацию в ставшей платной центральной части Волгограда тот факт, что десятилетиями городские власти с одобрением смотрели на точечную застройку. При этом дополнительных парковок не строилось, а автовладельцы новых и старых домов годами были вынуждены конкурировать за свободные квадратные метры во дворах и на улицах.

Журналисты направили запрос в мэрию Волгограда с просьбой озвучить планы по внедрению льготной парковки в центре города.

Фото: ИА «Высота 102»