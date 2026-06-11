Волгоградцам напомнили о семичасовом рабочем дне 11 июня





Считанные часы отделяют жителей Волгоградской области от длинных выходных. Накануне праздника Дня России эксперты напомнили жителям региона о праве на сокращённый рабочий день. Соответствующее положение закреплено в статье 95 Трудового кодекса РФ.

Согласно документу, продолжительность рабочего дня перед праздником должна быть уменьшена на 1 час. Это касается большинства сотрудников организаций, в том числе и удалённых работников. Среди исключений – деятельность, связанная с работой экстренных служб, некоторых видов производства, где остановка может повлечь необратимую деградацию технологических процессов.

Фото из архива ИА «Высота 102»